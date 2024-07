Raddoppio Piadena-Mantova: iniziati i lavori di rimozione binari

MARCARIA Sono partiti i lavori di rimozione di rotaie e traversine lungo la tratta Piadena-Mantova, nell’ambito dei lavori del primo lotto (Piadena – Mantova) dell’intervento di potenziamento ferroviario della linea “Codogno-Cremona-Mantova”.

L’attività è in carico a SALCEF SpA, facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese composto da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (mandataria), Saipem, Gruppo ICM e dalla stessa Salcef Group SpA,, che si occupa in questo appalto di armamento e tecnologie ferroviarie. In questi mesi Salcef ha rimosso la linea TE (trazione elettrica) e IS (impianti di segnalamento) da Bozzolo a Curtatone ed ora sta procedendo alla rimozione del binario. Al momento sono stati rimossi circa 600 metri di binari.

In una prima fase traversine e rotaie vengono smontate e stoccate sul retro della stazione di Marcaria, poi la stessa Salcef si occuperà della demolizione, mentre il ferro dei binari sarà recuperato da RFI Rete Ferroviaria Italiana.

A breve sarà avviato, ad opera di un subappaltatore di Salcef, il recupero, ai fini dello smaltimento, del ballast, ovvero il pietrisco su cui poggia il binario.