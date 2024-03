Raffica di furti in abitazione tra Acquanegra e Casaloldo

ALTO MANTOVANO – Furti a raffica in diverse abitazioni dell’Alto Mantovano e nello specifico tra Acquanegra e Casaloldo.

Quattro case sono state messe a soqquadro in una sola serata, venerdì per la precisione, da malviventi e non si esclude che si possa trattare della stessa banda.

Il modus operandi è sempre lo stesso, in effetti, i ladri sono entrati dalle finestre, quasi sempre forzandola, approfittando dell’assenza di proprietari. Sono soprattutto in cerca di ori e gioielli: si tratta di oggetti poco ingombranti e veloci da rubare. Il furto, infatti, avviene sempre in breve tempo. Anche perché il rientro dei padroni di casa potrebbe avvenire in qualsiasi momenti ed il rischio di essere beccati è alto.

“Dobbiamo fare la guardia a casa, non si può andare avanti così”, racconta una residente nella zona.

Aumenta tanto la paura quanto il nervosismo per quanto accade.

Secondo le forze dell’ordine un ruolo fondamentale assume la reciproca collaborazione tra i vicini in modo che vi sia sempre qualcuno in grado di tener d’occhio le abitazioni. I carabinieri raccomandano anche di segnalare macchine o movimenti sospetti