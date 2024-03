Successo per l’esposizione canina in Millenaria: l’esemplare più bello è un chow chow

GONZAGA – Più di 1700 cani appartenenti a 250 razze riconosciute Enci, espositori e giudici italiani e stranieri: chiude quindi con successo la 59°edizione dell’esposizione internazionale canina. Tantissimi i visitatori che hanno affollato i padiglioni per ammirare esemplari delle razze più svariate, da quelli grandissimi come terranova e pastori maremmani, ai piccoli volpini, maltesi e bolognesi. Ieri mattina i lavori di valutazione dei giudici sono stati aperti dall’assessore regionale all’agricoltura, Alessandro Beduschi, che ha visitato insieme al presidente della Fiera Millenaria, Giovanni Sala, al sindaco Elisabetta Galeotti e al presidente del Gruppo Cinofilo Virgiliano, Cesare Polischi i padiglioni dove le razze piu’ svariate mettevano in mostra le loro caratteristiche. Il vincitore assoluto della manifestazione che si è aggiudicato il Virgilio Winner 2024 è stato Notorious Star Bach, un Chow Chow di 6 anni proveniente dalla provincia di Padova, che ha già ottenuto molti riconoscimenti internazionali, è uno degli esemplari più belli del momento a livello europeo.

«Soddisfazione da parte degli organizzatori per una manifestazione in continua crescita. E ora si guarda già alla prossima edizione che sarà la numero 60 e per questo qualcosa di speciale sta già bollendo in pentola», riferiscono dalla Millenaria.