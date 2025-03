Rapina una donna per strada e la manda all’ospedale. Lei ne avrà per 30 giorni, lui invece se la cava con una denuncia

SUZZARA Nel primo pomeriggio del 5 marzo a Suzzara in via Cadorna, i militari della locale Stazione Carabinieri intervenivano poiché era stata segnalata una rapina ai danni di una donna. I militari, prontamente intervenuti sul luogo del delitto, escutevano la vittima, una signora 61nne del luogo, vistosamente ferita, la quale nell’immediatezza forniva importanti indicazioni ai militari. La vittima riferiva che poco prima era stata avvicinata da uno sconosciuto che, con un pretesto, tentava di strapparle una collanina in oro che indossava al collo, rovinando a terra. Incurante della rovinosa caduta della signora, il malvivente ritornava strappando altra collanina d’oro che la signora indossava. L’aggressore veniva messo in fuga dal marito della vittima, che accompagnava la consorte, e veniva inseguito da un passante. Il fuggitivo, vistosi placato, abbandonava la collana in oro, che veniva poi recuperata. La signora, successivamente, veniva trasportata in codice giallo presso l’Ospedale Civile di Mantova, ove veniva riscontrata affetta da una frattura multipla alla spalla, e giudicata guaribile in 30 giorni di prognosi. Nella fuga il soggetto perdeva il proprio telefono cellulare, recuperato dai Carabinieri. Le immediate indagini sviluppate dai Carabinieri di Suzzara hanno permesso di individuare l’autore del grave delitto, un senegalese di 21 anni residente a Guastalla (RE), noto alle Forze dell’Ordine Lo stesso, in ipotesi accusatoria, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per tentata rapina impropria e per gravi lesioni personali. Nella mattinata odierna la vittima del reato si è presentata presso la Stazione Carabinieri di Suzzara, accompagnata dal marito, per ringraziare tutti i componenti della Stazione per la grande umanità ricevuta nell’immediatezza del fatto, nonché per ringraziare i militari per aver portato a termine, in breve tempo, l’indagine in questione.