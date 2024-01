Calcio Serie C – Palazzi: “Avanti tutta per avere il Martelli a norma per la B”

MANTOVA Ennesimo incontro, ieri in via Roma, tra il Mantova e l’amministrazione comunale sulla questione stadio. Il tema è risaputo: i lavori di ristrutturazione dell’impianto di viale Te in vista dell’eventuale ed auspicato approdo in Serie B della squadra biancorossa. Per il Mantova erano presenti il presidente Filippo Piccoli, il direttore operativo Alessandro Raffa e il delegato alla sicurezza Andrea Poncato; per il Comune il sindaco Mattia Palazzi, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli, il tecnico progettista Cesare Compagnoni, il capo di gabinetto Stefano Simonazzi. «Tra una quindicina di giorni – ha spiegato Palazzi – sarà concluso lo studio di fattibilità economica, dopodichè potremo accendere il mutuo (la stima è di oltre 2 milioni di euro, ndr) e successivamente verrà bandita la gara d’appalto. La parte più consistente dei lavori sarà effettuata in giugno, così da avere il Martelli pronto ad ospitare le gare interne del Mantova fin dall’inizio del prossimo campionato». Quindi nessun rischio di “esilio” in un altro stadio, nemmeno nelle prime giornate: «Assolutamente no – conferma Palazzi – . Al limite completeremo a campionato in corso gli interventi sui quali è prevista una deroga, per esempio i seggiolini in curva. Ma tutto ciò che la Lega di Serie B considera inderogabile sarà fatto per tempo».

Tra gli interventi previsti c’è la riapertura del settore distinti, per i quali verrà risanata la struttura in muratura. Tra i requisiti previsti dalle normative c’è la creazione di una “mixed zone” riservata alle televisioni per le interviste pre e post-partita: sarà collocata nella “casa del custode”. Altro intervento improrogabile è l’adozione dei tornelli per regolare il flusso d’entrata allo stadio. E ancora: potenziamento riflettori, ampliamento spogliatoi ed altro.

Soddisfazione da entrambe le parti al termine dell’incontro. «Questa amministrazione è sempre stata vigile sulla questione», conclude Palazzi. «Siamo in una fase di work in progress – gli ha fatto eco Piccoli – . Riunione positiva e massima disponibilità da parte del Comune».