Ricordare le vittime del Covid-19: il consiglio di Roncoferraro vota sì

RONCOFERRARO – Tutti uniti per ricordare chi ci ha lasciato in questo momento così difficile e senza precedenti. A Roncoferraro, di fronte al dramma del Coronavirus, anche se in molte zone della Lombardia con numeri per fortuna diversi dalle passate settimane, sono cadute le pareti della divisione politica locale. Così, per una degna commemorazione delle vittime del Covid-19, il capogruppo di maggioranza in quota alla Lega Dino Bottura ha proposto ai colleghi di amministrazione e delle minoranze consiliari, attraverso una mozione tesa a commemorare le vittime da Covid-19, l’istituzione, ogni 20 febbraio, di una giornata di lutto cittadino per tutte le vittime della pandemia. Il documento è stato approvata all’unanimità. «Credo sia doveroso per ogni comunità non dimenticare chi ha lottato fino alla fine contro questo terribile virus e da Roncoferraro è arrivato un bel messaggio di speranza da parte di tutto il Consiglio – ha detto Bottura -. Per tutte le persone che hanno perso la vita, appartenenti in prevalenza alla terza età, fascia depositaria dei valori storici e culturali che hanno reso grande il nostro Paese, chiediamo inoltre che quando tutto sarà finito venga osservato un minuto di silenzio nel primo consiglio utile».

Si tratta di una proposta, quella di ricordare le vittime causate dal Coronavirus, avanzata anche in altri consigli comunali di altre amministrazioni mantovane. Un’idea che vuole ricordare tutte quelle persone che hanno perso la vita. (ma.vin)