Rivarolo: addio al medico Bettinelli, morto di covid

RIVAROLO loEnnesimo decesso con Covid 19 in provincia di Mantova ad andarsene il medico geriatra Pierluigi Bettinelli , della rsa Fondazione Domus Pastorelli di Bozzolo. Il dottore, che aveva 71 anni, risiedeva con la famiglia a Rivarolo Mantovano, In passato ha lavorato nell’ospedale Oglio Po per poi passare in libera professione alla rsa.

E’ stato sindaco di Bozzolo, Giuseppe Torchio , ad informare la cittadinanza questa mattina, 8 dicembre, attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

«Sapevo che versava in gravi condizioni all’ospedale Carlo Poma, dove era stato ricoverato perchè colpito da Covid, e questa mattina la ferale comunicazione della scomparsa – racconta il sindaco, contatto telefonicamente, evidentemente provato dal triste annuncio -. Una notizia drammatia che ci accompagna ad altrettante note dolorose che hanno colpito gli ospiti anziani della nostra casa di riposo. Ci stringiamo alla famiglia Bettinelli ma anche a tutti gli ospiti, personale, volontari e e familiari della rsa Domus che hanno superato indenni la prima ondata di contagi ma ora, non per responsabilità della struttura, sono stati investiti duramente dalla seconda».

Il primo cittadino evidentemente si riferisce ai numerosi casi di contagio da Covid registrai nelle ultime settimane a Bozzolo e nello specifico proprio nella casa di riposo. I funerali si terranno domani 9 dicembre alle ore 14.30 presso la chiesa di Rivarolo Mantovano.

Una situazione, quella della Domus, simile a molte altre e tal riguardo si ricorda la rsa Ciclamini di Quistello dove i contagi erano arrivati a livelli veramente elevati.