Le pubblicazioni della società storica per il 2020 sono on line

VIADANA Le pubblicazioni della Società Storica Viadanese relativamente al 2020 saranno presentate ufficialmente il prossimo 13 dicembre a partire dalle 16.30 sul canale YouTube ufficiale dell’ecomuseo “Terre d’acqua Oglio Po”. «Nonostante le mille difficoltà – esordisce il presidente Giorgio Milanesi – la Società Storica Viadanese è riuscita a offrire ai soci e alle comunità dell’Oglio Po il volume XV di Vitelliana e il volume XIV dei Quaderni».

Ancora una volta sono di primissimo livello i contenuti delle varie pubblicazioni targate SSV: «I saggi della rivista della Società, ormai apprezzata da studiosi di tutta Europa, spaziano dall’arte romana alla pittura contemporanea, passando attraverso l’arte moderna, alcune sentenze giudiziarie viadanesi del principio del Cinquecento e le vicende di due importantissime donne della famiglia Gonzaga: Eleonora Gonzaga-Martinengo e Margherita Gonzaga, duchessa di Sabbioneta. Il Quaderno è invece il frutto delle ricerche di Franco Guizzardi sulla zootecnia bovina della provincia mantovana tra l’Ottocento e il Novecento e getta uno sguardo importante sull’origine di una delle voci più importanti dell’economia territoriale nei decenni successivi all’unità d’Italia».

In sede di presentazione delle due pubblicazioni, il direttore della rivista Giorgio Milanesi dialogherà per con Valeria Leoni , direttrice dell’Archivio di Stato di Cremona.

Sulla pagina Facebook dell’associazione e sul sito societàstoricaviadanese.it il link diretto per l’evento di domenica 13. (l.c.)