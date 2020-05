Rogo di rotoballe nelle notte in strada Pasine a Suzzara

SUZZARA Ancora un incendio e ancora a bruciare sono state delle rotoballe di fieno. E’ successo nella tarda serata di ieri lunedì 25 maggio, in un campo di un’azienda agricola di strada Pasine, nelle campagne di Suzzara, dove sono andate a fuoco 280 rotoballe. L’allarme è scattato verso le 23.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Suzzara che hanno lavorato tutta notte per domare l’incendio e procedere allo smassamento del fieno. Il rogo non avrebbe intaccato degli stabili dell’azienda. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Per il momento non ci sarebbero elementi che possano ricondurre le cause dell’incendio a un gesto doloso. Negli ultimi 10 giorni si sono registrati diversi fatti analoghi di incendi di rotoballe in alcune aziende agricole del Basso Mantovano. Anche per questi casi non sarebbero emersi elementi che facciano pensare al dolo.