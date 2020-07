GAROLDA (Roncoferraro) – Dopo le due mini-discariche di rifiuti abusivi rinvenute a Governolo, gli incivili continuano a non smentirsi. Stavolta è stato trovato un cumulo di sacchi di spazzatura in località Garolda, all’imbocco con via Solferino. Sull’episodio è intervenuto anche il vicesindaco Davide Nicchio, assicurando che già nella giornata di oggi gli operatori preposti avranno cura di rimuovere il mucchio di rifiuti. (m.v.)