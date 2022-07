Roncoferraro: asfalti nuovi lungo le strade provinciali 30 e 33

RONCOFERRARO Manutenzioni straordinarie per le provinciali 30 e 33. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi sulla Mantova-Roncoferraro-Villimpenta e lungo la Roncoferraro-ponte San Benedetto per un costo totale di 182mila e 288 euro.

Il progetto è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, all’annualità 2022 e l’opera sarà finanziata interamente con fondi della Provincia.

La progettazione, che ha avuto il via libera con decreto del vice presidente della Provincia Massimiliano Gazzani, riguarda opere di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 30 in tratti vari tra Roncoferraro e l’incrocio con la provinciale 33 e sulla provinciale 33 Roncoferraro-ponte San Benedetto in tratti vari compresi tra Casale e la rotatoria con la provinciale 482 in territorio di Governolo.

Le strade oggetto di intervento vengono percorse sia da mezzi leggeri che da mezzi pesanti e, nei tratti individuati, sono caratterizzate da avvallamenti. Obiettivo dei lavori è la risoluzione delle principali criticità individuate dai tecnici dell’ente di Palazzo di Bagno sui tratti indicati per garantire la sicurezza della circolazione da parte dei veicoli.

In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da utilizzare per migliorare le caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato di collegamento interessato, nelle manutenzioni straordinarie è previsto l’uso di conglomerati bituminosi modificati, che mantengono inalterate le caratteristiche leganti del bitume per un tempo più lungo. Le lavorazioni riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale con la ricostruzione del manto di usura e di parte dello strato di collegamento “binder”. Successivamente a tutti gli interventi per il rinnovo delle pavimentazioni stradali, si procederà anche con il rifacimento della segnaletica orizzontale.