Viadana: “Estate Insieme”, il progetto premiato con 70mila euro

VIADANA Laboratori naturalistici, passeggiate ed escursioni denominate “Riscopriamo il nostro habitat” e “Diffondiamo il nostro habitat”, laboratori musicali e ancora corsi base di fotografia e soggiorni brevi in collaborazione con le parrocchie: questa la ricca proposta di “Estate Insieme”, progetto promosso dal Comune di Viadana che ha ottenuto il finanziamento dal Pirellone per l’intero importo richiesto di 70.560 euro. Alle risorse stanziate da Regione Lombardia il Comune aggiungerà ulteriori 17.640 euro per un importo complessivo di 88.200 euro.

Un risultato decisamente importante per l’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cavatorta. Come anticipato il progetto, che si declinerà su un arco temporale che va da luglio 2022 a marzo 2023, prevede molte attività di laboratorio per oltre centro ragazzi tra i 6 e i 17 anni e vedrà una sinergia virtuosa tra l’Ente locale e le associazioni (Ars Musica), le Unità Pastorali del territorio, fattorie didattiche, istituzioni scolastiche, enti che operano con minori con disabilità o con altre fragilità personali o del nucleo familiare di provenienza, l’Ecomuseo “Terre d’acqua tra Oglio e Po” etc.

«Siamo molto soddisfatte del risultato raggiunto – concludono Mariagrazia Tripodo e Rossella Bacchi, rispettivamente assessori al welfare e all’istruzione – soprattutto perché il progetto è rivolto agli adolescenti del territorio che saranno coinvolti in attività innovative e interessanti. Siamo riuscite a coinvolgere senza alcuna difficoltà tutti i partner in un’ottica di collaborazione e lavoro di rete. Ringraziamo la dott.ssa Samanta Santini per il supporto nella realizzazione del progetto e il dott. Francesco Stringhini dell’Ufficio Bandi Sovracomunale».