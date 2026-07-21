Ruba 300 euro di Gratta e Vinci dallo scaffale: incastrato dalle telecamere a Borgo Virgilio

BORGO VIRGILIO – Ha tentato il colpo grosso cercando la fortuna nel modo più sbagliato, ma la sua scommessa si è rivelata un totale fallimento. Un uomo di 55 anni, residente a Lanciano (Chieti), è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato dopo aver sottratto tre intere confezioni di tagliandi “Gratta e Vinci” all’interno di un esercizio commerciale di Borgo Virgilio.

Il furto nel negozio e l’allarme

Il colpo è stato messo a segno lo scorso 3 marzo. L’uomo, approfittando di un momento di distrazione, si è avvicinato agli scaffali dell’attività e ha fatto sparire i blocchetti di biglietti, per un valore commerciale complessivo di circa 300 euro, dileguandosi subito dopo. Non appena il proprietario del negozio si è accorto dell’ammanco, ha composto il 112 chiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione Carabinieri di Borgo Virgilio. I militari si trovavano già nei paraggi in quanto impegnati nei servizi di controllo del territorio concordati e condivisi in Prefettura, nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, il dottor Roberto Bolognesi.

Le indagini: incroci di dati e videosorveglianza

I Carabinieri hanno avviato i rilievi e acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza interna dell’esercizio commerciale. L’analisi attenta delle immagini ha permesso di isolare il volto del finto cliente.

Attraverso una meticolosa attività investigativa incentrata sulla comparazione fotografica e sull’incrocio dei dati presenti nelle banche dati in uso alle forze di polizia, i militari sono riusciti a risalire alla precisa identità del trasgressore. A carico del 55enne abruzzese sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza, che hanno fatto scattare il deferimento formale all’Autorità Giudiziaria. I sogni di una vincita facile si sono trasformati così in una denuncia per furto aggravato.