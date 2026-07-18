Tributo a Sting & The Police con Massimo Coppola alla Canottieri

Mantova Prosegue il cartellone estivo della Canottieri Mincio con un nuovo appuntamento musicale. Questa sera andrà in scena “Bring on the Night – A Tribute to Sting & The Police”, il progetto del cantautore e musicista Massimo Coppola, accompagnato da una band composta da affermati interpreti della scena jazz italiana.

Lo spettacolo propone una rilettura originale, in chiave jazz-funk, dei grandi successi dei Police e della carriera solista di Sting, con brani iconici come Roxanne, Message in a Bottle, Every Breath You Take, Englishman in New York e Shape of My Heart. Un concerto che unisce rispetto per gli arrangiamenti originali a una cifra stilistica personale, fatta di groove, improvvisazione e sonorità contemporanee.

Massimo Coppola, cantautore, compositore e produttore con un lungo percorso artistico tra Italia ed Europa e collaborazioni con importanti nomi della musica italiana, sarà affiancato da Leo Dalla Cort (pianoforte), Nicola Monti (contrabbasso), Jerry Popolo (sassofoni) e Mauricio Melo (batteria e percussioni).

La serata è riservata ai Soci della Canottieri Mincio e ai loro ospiti, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento sociale.