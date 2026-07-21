Calcio Promozione – Asola tra un “play” e i play off. Cobelli: “Scegliamo senza fretta”

ASOLA Ancora un paio di settimane, poi scatterà il raduno, fissato per il 3 agosto. Da quel giorno l’Asola inizierà la preparazione in vista del prossimo campionato di Promozione, con una rosa profondamente rinnovata e la convinzione di poter alzare l’asticella rispetto alla scorsa stagione. Il lavoro del direttore sportivo Roberto Sandrini ha cambiato il volto della squadra. «Era necessario cambiare qualcosa – spiega il tecnico biancorosso –. Alcuni ragazzi sono andati via per loro scelta, mentre Tosi e Cherubini hanno avuto la possibilità di salire di categoria. Agli altri va solo un grande ringraziamento perché hanno dato tanto all’Asola e si sono sempre comportati in maniera esemplare. Però era arrivato il momento di dare aria fresca alla squadra». La rivoluzione è stata profonda. In porta è arrivato Piccinardi per raccogliere l’eredità di Marcolini, mentre difesa e centrocampo si sono arricchite con giocatori come Assane Aw e Ireno Crivella. Tra mediana e attacco la qualità sarà garantita anche da Samir Asbiae, uno degli ultimi innesti ufficializzati, affiancato dai giovani Bourya e Arici, entrambi classe 2007, chiamati a crescere gradualmente in prima squadra. E poi c’è il ritorno di un elemento di spessore come Boateng. «Credo che siano arrivati ottimi giocatori – prosegue Cobelli –. Adesso, però, bisogna creare l’amalgama. Quando cambi così tanto non puoi pensare che tutto venga automatico. La speranza è migliorare la classifica dello scorso anno. Sappiamo benissimo che la Promozione è un campionato molto difficile ed equilibrato, dove ogni stagione emerge qualche sorpresa. Noi vogliamo essere protagonisti, ma dovremo dimostrarlo sul campo». Le settimane di preparazione saranno fondamentali anche per inserire i giovani provenienti dal settore giovanile, una delle linee guida del nuovo corso societario. L’Asola ha scelto di abbassare l’età media della rosa mantenendo però un’ossatura di giocatori esperti, capaci di guidare il gruppo nei momenti più delicati della stagione. Il programma precampionato è già definito: il 14 agosto a Colorno, il 22 agosto a Marmirolo, il 26 agosto allo Schiantarelli contro il Casaloldo e il 29 agosto sul campo del Castiglione, avversario di categoria superiore che rappresenterà un esame particolarmente indicativo a ridosso dell’inizio ufficiale della stagione. La rosa, comunque, non è ancora completa. «Ci manca un play davanti alla difesa – ammette Cobelli –. Speravamo di riuscire a trattenere Orlandini. Stiamo valutando le opportunità migliori, senza fretta, perché vogliamo inserire il profilo giusto». Non si tratterà, con ogni probabilità, di Braian Nauhel Veron del Cazzagobornato, avvicinato ai biancorossi da radiomercato negli ultimi giorni. Ma le opzioni alternative non mancano.