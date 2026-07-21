Nuoto – Leonardo Bergomi e Matteo Gelain brillano ai Campionati Regionali JSC

Lodi Il nuoto mantovano torna da Lodi con un bilancio ricco di soddisfazioni dopo i Campionati Regionali Estivi JCS (Juniores, Cadetti e Seniores), appuntamento che ha messo in evidenza diversi atleti del territorio, capaci di conquistare medaglie, piazzamenti di prestigio e nuovi primati personali. Tra i principali protagonisti c’è senza dubbio Leonardo Bergomi, portacolori della Canottieri Baldesio ma in gara sotto le insegne della Slovacchia. Il cadetto di Marcaria ha confermato il titolo regionale nei 50 rana, imponendosi con il tempo di 28″34. Pur senza avvicinare il personale, la prestazione gli ha consentito di salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Bergomi si è poi cimentato anche nei 50 farfalla, chiudendo secondo nella finale B con il crono di 25″93, oltre a contribuire ai buoni risultati delle staffette della Baldesio, quinta nella 4×100 stile libero e sesta nella mista. Da segnalare anche il fratello Alessandro Bergomi, impegnato nel Campionato Italiano di lifesaving (salvamento), dove ha conquistato un brillante terzo posto nei 200 stile libero con ostacoli.

Ottime indicazioni anche per il Viadana Nuoto, trascinato da Matteo Gelain, autore di un weekend di alto livello. Nella categoria Juniores ha conquistato il secondo posto nei 50 farfalla, eguagliando il personale in 25″14, mentre nei 100 farfalla ha centrato la vittoria con il nuovo primato personale di 55″12, migliorando il precedente 55″88. Più complicata la prova nei 200 misti, conclusa al dodicesimo posto, mentre nei 50 rana ha ottenuto una positiva settima piazza in 29″95. Per Gelain il prossimo appuntamento saranno i Campionati Italiani di Roma, dove sarà impegnato nei 50 e 100 farfalla e nei 200 misti.

Buoni riscontri anche per l’Asola Nuoto. Brando Feudatari ha sfiorato il podio nei 50 dorso Cadetti, chiudendo quarto in 27″02, per poi classificarsi quinto nei 100 dorso con 58″54; ha inoltre preso parte ai 200 dorso, terminando tredicesimo in 2’17″77. Tra le Seniores si è distinta Giulia Marchi, quinta nei 100 stile libero in 58″28 e quarta nei 200 con 2’06″59. Hanno difeso i colori della società anche Clelia Marchi, impegnata nei 200 misti Juniores, Vittoria Piva, al via nei 200 e 400 misti e negli 800 stile Cadette, Irene Sandrini, schierata nei 100 e 200 dorso Juniores; e Sofia Negrisoli, finalista nei 100 rana Cadette e protagonista anche nei 50 e 200. Buone prove anche per le staffette: undicesimo posto nella 4×100 stile libero e ottavo nella 4×200, entrambe composte da Irene Sandrini, Clelia e Giulia Marchi e Chiara Somenzi, reduce dai trionfi agli Italiani per atleti non udenti.

Presente ai Regionali anche la Cloromania Mantova, con la ghanese Yebowaah Takyi Unilez, che ha chiuso quinta la finale dei 50 stile libero Seniores in 26″93, dopo aver ottenuto il terzo miglior tempo in batteria con 26″86. In gara anche Giorgia Manfredi, impegnata nei 200 dorso Juniores. Nel complesso, il movimento mantovano ha confermato la propria competitività a livello regionale, raccogliendo risultati di valore e importanti indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti nazionali.