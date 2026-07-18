Successi dagli anni Sessanta ai Novanta a Piubega

Piubega Si terrà stasera alle 21.15 nel cortile di Palazzo Pavesi in via Marconi 13, un meraviglioso tuffo nel passato con la famosa Rugantino Band.

Una formazione coinvolgente, capitanata da Marco Attard, che proporrà agli spettatori uno spettacolo con entrata ad offerta libera con i migliori successi dagli anni ’60 agli anni ’90, grazie a una serie di successi indimenticabili suonati dal vivo. Un gruppo molto richiesto che saprà regalare una bella serata sotto le stelle, coi più grandi successi di Adriano Celentano, Lucio Battisti, Beatles, Bob Dylan, Zucchero e tanti altri.

L’appuntamento è promosso dall’Associazione Amici di Mario Pavesi con il patrocinio del Comune di Piubega. L’Associazione degli Amici di Mario Pavesi è nata per ricordare questa grande figura di ingegnere, filantropo e ambientalista che a Piubega ha vissuto negli anni della sua fanciullezza e giovinezza nel palazzo settecentesco che era di proprietà dei nonni e che ha voluto lasciare alla comunità che lo ha accolto affinché ne faccia un luogo di cultura e di incontro fra le generazioni.