Mantova Diventa Hub Europeo del Petfood: Maxi Investimento da 560 Milioni di Euro da parte di Nestlé

MANTOVA – Il territorio mantovano si appresta a diventare uno dei cuori pulsanti della produzione e della distribuzione industriale in Europa. Il Gruppo Nestlé ha confermato un piano d’investimento da circa 560 milioni di euro (pari a 520 milioni di franchi svizzeri) per la costruzione a Mantova di un nuovo e avveniristico hub integrato. La struttura unirà uno stabilimento produttivo Nestlé Purina, dedicato al cibo umido per animali domestici, a un polo logistico d’eccellenza a servizio di diversi marchi del Gruppo. L’avvio dell’operatività è fissato per il 2029 .

Mantova Crocevia Strategico d’Europa

La scelta di Mantova non è casuale. La città si trova in una posizione geografica cruciale per i flussi logistici del Nord Italia ed è inserita all’interno dei principali corridoi di trasporto continentali. Questo posizionamento assicurerà a Nestlé collegamenti rapidi ed efficienti con i mercati dell’Europa occidentale, centrale e orientale.

Il progetto promette di generare un impatto economico, occupazionale e industriale duraturo per tutta la provincia, trasformando l’area in un punto di riferimento internazionale per efficienza energetica e con elevati standard operativi.

Un Hub Unico tra Produzione e Logistica

L’unicità del progetto mantovano risiede nella sua duplice natura:

Fabbrica Purina: Realizzerà alimenti umidi (wet food ) di fascia super premium per cani e gatti, affiancando lo storico sito italiano di Portogruaro (Venezia).

Polo Logistico Integrato: Sarà sviluppato per ottimizzare i tempi di consegna dei vari brand del gruppo e ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, potenziando la resilienza della filiera.

Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé in Italia. “Siamo orgogliosi che il Gruppo Nestlé abbia scelto l’Italia e, in particolare, Mantova”, ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé in Italia. “Il nuovo stabilimento e il polo distributivo rafforzano la nostra presenza nel Paese e nel cuore dei corridoi logistici europei, permettendoci di servire i mercati con maggiore velocità e qualità”.

Un Mercato da Miliardi di Euro

L’operazione intercetta un trend in fortissima espansione: il cibo umido per gatti registra una crescita costante dell’8% all’anno in Europa. Solo in Italia, l’intero comparto dei prodotti per animali ha raggiunto un valore complessivo di ben 5,3 miliardi di euro (di cui 4,2 miliardi legati strettamente al cibo), trainato dal ruolo sempre più centrale che i pet rivestono nelle famiglie. Con la nuova infrastruttura di Mantova, il Gruppo Nestlé punta a guidare saldamente questo sviluppo per i prossimi decenni.