21 Luglio 2026 - 15:36:54
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Futnet – L’Italia di Staniste si fa onore in Francia e arriva terza nel singolo con Ionascu

ST. RAPHAEL (Francia) Si fa onore l’Italia di Futnet, diretta dal mantovano Ovidiu Staniste, nell’importante torneo internazionale di Saint Raphael, in Francia. Gli azzurri, scesi in campo nelle gare di doppio e singolo, hanno ottenuto un buon terzo posto in quest’ultima specialità, grazie a Daniel Ionascu, atleta che milita nella lega francese (battuta la Polonia). Buon rendimento anche nel doppio (con in campo lo stesso Staniste e Romeo Sorescu), dove nel girone l’Italia ha battuto Spagna e St.Raphaelois è arrivata seconda nel girone dietro la Polonia (solo per differenza reti, lo scontro diretto era finito 1-1). Alle eliminatorie gli azzurri sono stati sconfitti dalla Svizzera.

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