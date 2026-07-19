Tra innovazione e tradizione torna nell’Oltrepò mantovano il fine settimana di Quingentolart

Quingentole Si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di Quingentolart, la storica manifestazione dedicata alla performance dal vivo, che unisce la tradizione del teatro di strada all’innovazione tecnologica del videomapping.

Esattamente vent’anni fa nasceva la manifestazione, con l’intento di creare una gioiosa e fresca finestra sull’ arte performativa nella calda e afosa estate della Bassa Mantovana.

Promossa dal Comune di Quingentole e dalla cooperativa Zero Beat, la rassegna conferma la sua missione di offrire una programmazione culturale di rilievo nazionale pur nella forma della classica festa estiva di piazza.

Il cartellone di quest’anno, sostenuto dal main sponsor Gruppo Tea e da molteplici realtà produttive del territorio, promette tre serate ricche di energia e poesia.

L’apertura di venerdì 24 luglio e la serata di sabato 25 luglio vedranno come protagonista, alle ore 21.00, l’artista Piero Ricciardi con il suo spettacolo “Why Not?”. Un’esplosione comica di clownerie e tecniche circensi, dove ritmi travolgenti di swing e rock’n’roll accompagnano acrobazie e gag improvvisate che catapulteranno il pubblico in un vortice di risate.

La seconda serata avrà contorni più techno. Venerdì si proseguirà alle 22.00 con un dinamico VJSet. In console Casta e Dotti. Sabato, allo stesso orario, la facciata della chiesa tornerà a essere l’imponente tela per le sorprendenti proiezioni in videomapping firmate da Zero Beat, una forma d’arte capace di trasfigurare il patrimonio architettonico in un coloratissimo schermo.

Domenica 26 luglio alle 21.00 gli Spavaldi presenteranno la “finale” del Concorso Poetico di Burattini e Marionette costruite sul fiume Po, un evento unico che celebra il legame profondo con il paesaggio fluviale locale, riconnettendosi alla tradizione del teatro di figura.

La kermesse si chiuderà alle 22.00 con l’ultima, spettacolare, sessione di videomapping.

Come da tradizione, Quingentolart non è solo arte, ma anche un momento di grande festa

comunitaria. Dalle ore 20.00 in Piazza Italia sarà attivo lo stand gastronomico gestito dalle associazioni locali Avis e Amatori Calcio Quingentole, pronto a deliziare i visitatori con un ricco menù.

L’evento si conferma un’occasione preziosa di socialità e cultura per tutte le età, capace di animare il borgo di Quingentole e l’intero Oltrepò mantovano.