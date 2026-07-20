Infortunio sul lavoro a Marmirolo: operaio colpito al capo da un autocarro, è in ospedale

MARMIROLO – Un nuovo infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi all’interno degli spazi del “Salumificio Merlotti srl”, azienda situata nel territorio comunale di Marmirolo. Un operaio di 50 anni, residente a Porto Mantovano, è rimasto ferito alla testa mentre si trovava nell’area logistica dello stabilimento.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo era impegnato nelle quotidiane operazioni di carico e scarico delle merci. Mentre si trovava fermo su una pedana sollevata, un autocarro Fiat Iveco ha iniziato una manovra di retromarcia per posizionarsi correttamente. Per cause ancora in corso di accertamento, il portellone posteriore del mezzo pesante ha colpito violentemente l’operaio al capo.

I Soccorsi e i Rilievi di Legge

L’allarme è scattato immediatamente. I colleghi e il personale aziendale hanno allertato i soccorsi sanitari, che sono giunti tempestivamente sul posto. Il cinquantenne è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’Ospedale Civile Carlo Poma di Mantova. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo: ha riportato un importante trauma, ma fortunatamente i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Marmirolo per raccogliere le prime testimonianze e il personale tecnico del servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’ATS della Val Padana. Agli ispettori spetterà il compito di verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche e di fare piena luce sulle responsabilità della manovra del mezzo.