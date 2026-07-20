Suzzara, bambina di 3 anni sparisce da casa: ritrovata incolume nel sottoscala

SUZZARA – Momenti di autentico panico sono stati vissuti nella tarda mattinata odierna, lunedì 20 luglio 2026, a Suzzara, dove una bambina di appena 3 anni è improvvisamente svanita nel nulla, sfuggendo al controllo della madre. L’allarme ha fatto scattare una massiccia operazione di ricerca che ha mobilitato le forze dell’ordine locali .

L’Allarme e la Mobilitazione dei Soccorsi

La piccola si trovava in compagnia della mamma quando, in un attimo di distrazione, si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. Sotto shock, la madre ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza. La centrale operativa ha inviato sul posto diverse pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, che hanno avviato le ricerche a tappeto nelle vie limitrofe con l’ausilio degli agenti della Polizia Locale di Suzzara.

Con il passare dei minuti l’apprensione è cresciuta, nel timore che la bimba potesse essersi avventurata in strada da sola o che potesse trovarsi in una situazione di pericolo.

Il Lieto Fine nel Condominio

Fortunatamente, la mobilitazione si è conclusa in breve tempo e nel migliore dei modi. Durante l’ispezione accurata di tutti gli spazi comuni dell’edificio, la bambina è stata rintracciata: si era nascosta nel sottoscala dello stesso condominio in cui risiede con la famiglia.

La piccola, spaventata ma in ottime condizioni di salute, è stata immediatamente riabbracciata dalla madre, ponendo fine a un incubo durato diversi minuti per l’intera comunità suzzarese.