Francesca Michielin al Mantova Village: Le streghe son tornate. E usano la musica come magia

Mantova Magia Bianca è il sesto lavoro discografico di Francesca Michielin, artista ospite della prima Summer Night del Mantova Village, nel contesto della rassegna Parole e Musica. La figura della strega ha ispirato il concept album, che narra attraverso la musica le sfaccettature di un simbolo storicamente bistratto. Fisicamente messo al rogo. Oggi la gogna diventa mediatica, on line si possono ferire le persone. In particolare le donne, secondo Michielin, sono oggetto di contestazione social, appena commettono un (presunto) errore. Alla capacità di agire e pensare liberamente sono rivolte sue sue canzoni, che accanto all’intrattenimento portano un messaggio, un invito sostenuto e seguito da tanti e apassionati fan. Trecento i posti a sedere, tutti esauriti, e moltissimi gli spettatori rimasti in piedi ad ascoltare note e racconti. Oltre al concerto, infatti, Michielin e la conduttrice Michela Persico hanno dato vita a un dialogo che ha consentito di conoscere meglio l’autrice di Bassano del Grappa. La quale alla sua terra resta ben ancorata, nonostante il suo percorso internazionale. Sono diverse, infatti, le citazioni legate al linguaggio e alle usanze del suo territorio, anche nell’ultimo album. Vincitrice della trasmissione X Factor a soli 16 anni Michielin ha nel tempo partecipato a Sanremo, all’Eurovision International Contest (e racconta che in quell’occasione l’emozione ebbe il sopravvento), ha duettato con artisti che hanno contribuito a farla maturare ed evolvere. Sul palco del Mantova Village quella che è arrivata al pubblico è la storia di una giovane donna di talento e tenacia, autentica nelle sue narrazioni. Convincente quando suggerisce agli spettatori, in ogni situazione (anche nella gestione di un matrimonio) di fare semplicemente ciò che faccia stare bene.

La presenza in scena è indiscutibile, la vocalità sicura. E la serata scorre piacevolmente. Accompagnata dalla possibilità di fare shopping, di gustare qualcosa. Fino a mezzanotte.

Prossima ospite dell’iniziativa sarà, il 24 luglio, Malika Ayane. Radio Number One è media partner dell’evento. Tutte le informazioni con le date e gli artisti nei Villaggi sono disponibili sul sito www.mantovavillage.it e sui profili social.