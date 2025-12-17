Rubano un portafogli sotto l’occhio delle telecamere: identificati e denunciati dai carabinieri

SABBIONETA Avevano asportato il portafogli di un 51enne di Sabbioneta, che lo aveva lasciato all’interno del suo autocarro parcheggiato nei pressi di un’azienda ortofrutticola. Dopo il furto…..la fuga. E l’amara sorpresa del 51enne che è stato costretto a denunciare l’episodio, per poter chiedere il duplicato della patente di guida e della carta di identità. Delle 100 euro presenti è rimasto solo il ricordo.

Ma ad incastrare la coppia di ladri sono stati proprio i Carabinieri della Stazione di Sabbioneta, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza.

È così che i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di due soggetti, un 37enne residente a Gualtieri (RE) ed un 45enne residente a Poviglio (RE).

I due soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato in concorso.