Furto da 50 euro al supermercato: denunciato un 33enne

MANTOVA Nei giorni scorsi una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Mantova, durante l’esecuzione del servizio coordinato di controllo del territorio nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, è intervenuta presso il supermercato “Conad” di via Grayson.

I militari, chiamati da alcuni colleghi che, in abiti civili, stavano effettuando un mirato servizio all’interno della Conad, hanno preso in consegna un 33enne mantovano che dopo aver trafugato alcuni prodotti, per un valore di 50 euro, si era allontanato dal supermercato senza pagare il conto.

I Carabinieri in borghese, dopo aver fermato il soggetto, restituivano la merce trafugata al direttore del supermercato.

Il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato.