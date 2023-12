Sabbioneta – Calorosi applausi per lo spettacolo dei bimbi dell’Infanzia

Sabbioneta I bimbi della scuola dell’Infiazia di Sabbioneta in festa in vista del Natale: martedì i piccoli studenti si sono recati, infatti, recati al Teatro all’Antica per assistere ad uno spettacolo del Duo Zaro di Milano.

Per circa un’ora gli spettatori sono stati rapiti dal racconto dell’infanzia di Piccolo B (Babbo Natale) e di come ha conosciuto la prima renna volante e gli elfi. Un’inedita storia resa ancor più accattivante e particolare dalla scenografia creata dal duo stesso, che ha saputo interagire con maestria con i bambini prima, durante e dopo lo spettacolo.

Da spettatori i piccoli si sono poi trasformati in attori mettendo in scena un piccolo spettacolo per le proprie famiglie: con tanta gioia e con la giusta grinta i bambini hanno cantato e animato con gesti tre canzoni preparate con le insegnanti: “Il Natale arriva in città”, “Christmas Dance” e “Jingle Bell Rock”. Lo spettacolo, che ha conquistato molti e calorosi applausi, si è poi concluso con la recita di una poesia scritta appositamente per l’occasione ed un sincero augurio di Buon Natale.