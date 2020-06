Calciomercato dilettanti – Castellana su Venturi, Farimbella, Carta e Maccabiani

MANTOVA Prime mosse di mercato per le squadre mantovane: la Castellana in queste ultime ore sta tentando di portare a casa alcuni profili per completare la squadra: il manager Alessandro Cobelli valuta diversi identikit di punte di peso. Oltre all’ormai noto Piras, c’è stato un contatto con Venturi del Desenzano (sarebbe un ritorno), più avanti summit con Farimbella del Cazzagobornato. Tutti e tre giocatori di spessore per la categoria. Capitolo portiere: abbiamo già dato conto dell’interesse per Lancini (Sporting Brescia) e Luna (Brescia): nel mirino c’è anche un altro 2001, Maccabiani del Prevalle. In alternativa si potrebbe optare anche per un esterno pari età: Carta sempre di proprietà del Brescia e nell’ultima stagione a Castiglione. Staremo a vedere.

La Governolese ha iniziato a valutare eventuali conferme: l’impressione è che ci possa essere un certo turnover: oltre a Brondolin e Loschi, nel taccuino del diesse Tinazzo c’è anche Nouhi, come un altro ex Dak: si tratta di Ik Omoregie. Le richieste per i pezzi pregiati rossoblù sono tante: Mambrin, Ghirardi e Vincenzi sono, notoriamente, nel mirino del Castiglione che potrebbe chiudere a breve qualora ci fosse un via libera.

Altri giocatori molto richiesti sono Mariani (dal Ciliverghe, che chiederà il ripescaggio in D) e Pernigotti (contattato dal Villafranca). Intanto il Marmirolo ha chiuso la conferma di Garutti e contende proprio alla Governolese lo stesso Omoregie, che sarà un pezzo pregiato del mercato estivo, dato che non dovrebbe rimanere a Suzzara.

Infine il San Lazzaro: con la retrocessione si allontana la conferma di mister Ghirardi. Tanti giocatori potrebbero infatti lasciare per altri lidi. Lunedì un summit chiarificatore. C’è anche l’ipotesi di disputare la Prima.