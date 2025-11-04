Saic Srl: Da oltre 40 anni professionalità e passione per costruire il futuro

L’azienda di Borgocarbonara è dal 1984 specializzata nel settore dell’edilizia e delle infrastrutture: Tra i servizi anche demolizioni, bonifica amianto e movimento terra

BORGOCARBONARA – Oltre quarant’anni non solo di attività, ma anche di storia, sofferenze, successi, impegno, crescita continua, ma soprattutto passione per il proprio lavoro. Il tutto nel segno della famiglia. Un ampio ventaglio di valori caratterizzanti Saic srl, impresa di costruzioni operante sin dal lontano 1984 in primis nel settore dell’edilizia e delle infrastrutture, ma anche delle demolizioni, dello smaltimento di materiali di risulta di cantieri, bonifica amianto, realizzazione di nuove coperture per edifici civili e industriali, rivendita di materiali per l’edilizia e attività di movimento terra. L’azienda, fondata il 15 gennaio di 41 anni fa da Luciano Molinari – e rappresentata oggi dai suoi tre figli Massimo, Marina e Mauro – ha investito infatti anno dopo anno in campo edile ed infrastrutturale, riuscendo a sfruttare al meglio le opportunità e le occasioni commerciali che le venivano proposte. Tale investimento ha portato all’acquisto di nuove attrezzature e automezzi, nonché soprattutto all’assunzione di personale qualificato per poter eseguire al meglio gli impegni lavorativi. La sede aziendale si trova nel comune di Borgocarbonara (ex Carbonara di Po), estendendo i propri servizi edili nell’area del centro-nord Italia. Saic srl si sviluppa su un’area di circa 13.500 metri quadri, dei quali 1.800 adibiti a capannone per ricovero mezzi e 750 a uso magazzino edile e uffici; la restante area è adibita allo stoccaggio di materiali inerti e al centro raccolta e recupero inerti da demolizione e rifiuti non pericolosi. L’azienda, oltre ad attrezzature edili quali 2500 metri quadri di ponteggi e gru di cantiere, possiede anche un parco macchine composto da circa 40 tra mezzi e macchine operatrici. Inoltre nell’ultimo anno Saic ha investito acquistando nuove macchine ecosostenibili compatibili con i lavori pubblici e gli interventi finanziati dal Pnrr. Entro fine anno saranno inoltre acquistate attrezzature tecnologiche necessarie per una miglior assistenza tecnica nei cantieri con la formazione del proprio personale e sempre entro fine anno sarà installato un impianto fotovoltaico in sede ai fini del risparmio energetico. In questo periodo Saic sta realizzando commesse pubbliche di diverse tipologie quali lavori di ristrutturazioni di edifici pubblici, realizzazione di lavori stradali e lavori di adeguamento idrologico. Negli ultimi mesi e per i prossimi anni sono previsti anche lavori per la riconversione di impianti di Biogas e la costruzione di nuovi impianti di Biometano destinati alla produzione di energia green come richiesto dalla Comunità Europea, consolidando rapporti di collaborazione nati 15 anni fa con committenti nazionali ed esteri. L’ufficio tecnico di Saic è formato da uno staff specializzato composto da geometri e ingegneri che coordinano le commesse dall’inizio alla fine, mentre i responsabili commerciali seguono i vari settori della società. La società inoltre si avvale di imprese artigiane selezionate alle quali affida lavori in subappalto. Saic segue con attenzione i vari passaggi che portano alla definizione dei contratti stipulati con i clienti. Effettua un primo sopralluogo per la visione dei lavori da eseguire e la preventivazione degli stessi con la giusta attenzione ai prezzi di mercato. Successivamente alla stipula del contratto, viene coordinato il personale più qualificato per l’esecuzione delle opere edili che dovranno essere realizzate a regola d’arte e nei tempi prestabiliti. Un tecnico provvederà ad inviare agli organi competenti ed al committente tutta la documentazione di legge richiesta. Parallelamente l’amministrazione segue i costi di cantiere rendicontando mensilmente l’andamento dei lavori al cliente. Saic assegna ad ogni progetto un team di tecnici, garantendo la loro assidua presenza sul cantiere, per supervisionare con attenzione l’esecuzione delle opere e rimanendo sempre a disposizione del cliente per qualsiasi esigenza. Saic, inoltre, sceglie in modo meticoloso i propri fornitori, per garantire il giusto equilibrio tra la qualità dei materiali utilizzati ed il loro prezzo. Infine lo staff collabora alla rendicontazione nel momento di chiusura del cantiere, che deve essere rispettosa del preventivo sottoposto all’accettazione del cliente. Attualmente l’azienda che prevede di chiudere nel 2025 con un incremento di fatturato del 40% rispetto al 2024, è composta, nel proprio organico, oltre ai 4 soci da 37 dipendenti tra muratori, escavatoristi, autisti, magazzinieri impiegati tecnici e amministrativi, oltre ad avvalersi di squadre esterne in subappalto. Il personale, oltre alla propria esperienza e formazione, può sempre contare sulla costante presenza del datore di lavoro, che segue attentamente ogni fase di lavoro, cura i rapporti con la clientela e cerca costantemente nuovi progetti per portare innovazione e sviluppo nella propria azienda. Nell’ottica di offrire un servizio sempre migliore ai propri clienti, Saic ha adottato il sistema di gestione della qualità Uni En Iso 9001. Ha inoltre ottenuto il certificato Ohsas 18001 e l’attestazione di qualificazione Soa oltre all’iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.