Calcio Eccellenza – Strada: “Castellana, un peccato non vincere il derby. Ma con questo spirito si va lontano”

Castel Goffredo Primo gol in maglia biancazzurra, proprio nel derby, ma poco dopo un infortunio: domenica dolce e amara per Filippo Strada, attaccante biancazzurro arrivato qualche settimana fa nel gruppo di mister Fabio Raineri come rinforzo di lusso. E’ stato il figlio d’arte a sbloccare l’incontro al 20’ con un beffardo tiro sul primo palo, che ha sorpreso il portiere aloisiano Segna. «Sono felice per il gol, che mancava da tanto tempo, ma l’infortunio non ci voleva. Ho sentito tirare il flessore e ho dovuto arrendermi. Spero non sia niente di particolarmente grave, perché voglio riprendere presto». Classe 1997, Strada è sceso per la prima volta in Eccellenza, dopo una carriera spesa tutta in C e D: «La squadra mi ha accolto subito bene, e anche con il mister i rapporti sono ottimi. Non avevo mai giocato con nessuno dei miei nuovi compagni, ma mi sono integrato in pochissimo tempo: ci sono tanti ottimi giocatori. Il campionato? Non lo conoscevo, ma il livello mi sembra buono e ogni gara incerta: non c’è una squadra che ammazza il torneo, ma ogni domenica si rischia sempre lo scivolone perché c’è tanto equilibrio. La Castellana sin qui ha fatto davvero bene: ha perso soltanto una volta. Ma nelle ultime 2-3 partite ha ottenuto meno di quello che si meritava. Anche domenica contro il Castiglione avremmo dovuto sfruttare il doppio vantaggio, invece ci siamo fatti rimontare, pur da un’ottima squadra alla quale servivano punti. E’ stato un peccato». Dicevamo, Strada è figlio dell’ex professionista Pietro, con lunga militanza in Serie A, B e C e famoso per le qualità balistiche sui calci piazzati: «A differenza di papà sono più attaccante che centrocampista, di solito trequartista o seconda punta. Le punizioni le tiro anche io ma lui era più bravo di me» scherza Filippo, che fissa l’obiettivo per la Castellana: «La salvezza è l’obiettivo primario, ma vogliamo fare bene partita dopo partita, perché abbiamo dimostrato di giocarcela al meglio con tutti». E domani si torna già in campo: i biancazzurri affronteranno il Cazzagobornato. I franciacortini sono ultimi, ma recentemente hanno dato segni di vita.