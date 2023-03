Scatta lo stato di agitazione alla clinica Maugeri di Castel Goffredo

CASTEL GOFFREDO -Oggi primo appuntamento per il Laboratorio di civiltà presso la Casa del Giovane di viale Maifreni. Un tavolo di confronto fra rappresentanze del mondo del lavoro e i giovani locali. Coordinato da Coldiretti insieme a Cisl Asse del Po, Acli, Apindustria, Confcommercio, Confartigianato e Confcooperative, in collaborazione con la Caritas, la Pastorale sociale e del lavoro, dalle 9 riflettori accesi sul tema “Giovani & lavoro, protagonisti del futuro”. Dopo i saluti del vicesindaco Andrea Dara e di Erminia Comencini, direttrice di Coldiretti, spazio agli interventi moderati dal professor Marco Zanchi. Tra gli imprenditori invitati a raccontare della propria azienda ed a raccontarsi Francesco Ferrari, titolare dell’impresa di macchine a attrezzature agricole di Guidizzolo, leader a livello mondiale nel comparto orticolo. «Sarà un momento per approfondire i temi legati alle aspettative dei giovani – sottolineano gli organizzatori – relative al lavoro, ai sogni, ai desideri e alle esigenze di chi si appresta ad inserirsi nel mondo lavorativo e chi, invece, rappresenta il sistema delle imprese sul territorio».