Tutti in sella: ecco l’iniziativa ciclistica collinare Gridonia Bike

ALTO MANTOVANO – Si avvicina l’appuntamento con un’altra grande classica tutta da pedalare dell’alto mantovano: la Gridonia Bike. Tutti in sella per la seconda edizione del festival cicloturistico con partenza fissata per il 2 aprile alle 8. L’evento curato e patrocinato dall’Associazione Colline Moreniche del Garda, aperto a tutti e non competitivo, prende il nome da Gridonia, una delle nipoti di San Luigi Gonzaga che è tra le figure di riferimento del territorio e del Cammino di fede e solidarietà, altra lodevole iniziativa dell’ente. In calendario quattro proposte di percorsi: uno più lungo di circa 120 km con dislivello di 536 metri e tre circuiti dedicati alle famiglie, una variante di 35 km e 434 mt con partenza da Castiglione, e una di 35 km e 186 mt di dislivello con partenza da Ponti e un percorso di 40 km con partenza da Goito e dislivello di circa 300 metri. Sarà una giornata all’insegna della cultura, dell’enogastronomia, dello sport all’aria aperta. Per maggiori informazioni: gridoniabike.it.