Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta a Milano per blindare il primato

MANTOVA Il campionato di Serie A2 riparte dopo la sosta pasquale (nell’ultimo mese si è giocata solo una giornata) per il rush finale che proporrà, stavolta senza ulteriori interruzioni, gli ultimi tre turni. Si comincia oggi con gli incontri della 24esima giornata e il Saviatesta Mantova impegnato a Gorgonzola contro il Milano (ore 15.30). A guardare la classifica potrebbe sembrare una semplice formalità e invece si tratta probabilmente dello scoglio più impervio da superare per i biancorossi sulla strada che porta agli spareggi promozione. La rivalità tra i due club è molto accesa e di sicuro i meneghini con regaleranno nulla, anche perchè devono garantirsi gli ultimi punticini utili per evitare la retrocessione diretta per poi giocarsi la salvezza nei play out (probabilmente con l’Aosta). Titon e compagni troveranno insomma un ambiente caldo e avversari motivatissimi. Ma hanno tutte le armi per andare a conquistare la vittoria che consentirebbe loro di respingere l’assalto del 360GG, staccato tre punti e oggi opposto in casa all’Alto Vicentino. Il Saviatesta ha ricostruito un margine di sicurezza nei confronti della rivale sarda, ma per garantirsi il primato non può permettersi di sbagliare. E il turbolento pareggio dell’andata deve servire da monito a non sottovalutare l’impegno odierno che, come dicevamo, rappresenta il primo match di un trittico che vedrà i virgiliani affrontare successivamente il Fossano (in casa) e l’Arzignano (in trasferta) prima dello striscione del traguardo. La discussa formula del torneo non prevede promozioni dirette: le prime classificate dei quattro gironi si affronteranno negli spareggi, mentre dalla seconda alla quinta dovranno passare per le forche caudine dei play off. Meglio evitare. «Quella con Milano è una delle sfide più sentite – rimarca l’ad Cristiano Rondelli – i rapporti tra i due club non sono dei migliori, di sicuro ci stanno aspettando con il coltello tra i denti. Non dobbiamo cadere nel tranello e fare una grande partita, andiamo a prenderci i tre punti».