Gonzagarredi produrrà 200mila nuovi banchi per le scuole

GONZAGA – Produrrà 200mila nuovi banchi per le scuole l’azienda Gonzagarredi Montessori. Un impegno molto gravoso che la ditta di Gonzaga ha deciso di intraprendere insieme ad altre cinque ditte sparse sul suolo nazionale, formando una rete temporanea d’imprese.

Entro fine ottobre quindi la ditta della Bassa, insieme alle ditte temporaneamente associate, dovrà consegnare 200mila banchi, chiesti dal governo per fare fronte all’emergenza sanitaria e consentire ad alunni e studenti di affrontare l’anno scolastico quanto più possibile in sicurezza. Si tratta in ogni caso di un impegno decisamente impegnativo, considerato il numero di banchi richiesti e considerato anche il fatto che molti dei pezzi necessari per la realizzazione dei banchi stessi devono essere ordinati da altre aziende. Nel complesso dell’ordine ricevuto, Gonzagarredi produrrà circa 80mila banchi, mentre gli altri 120mila verranno prodotti dalle cinque aziende associate.

Nonostante i numeri da capogiro che richiedono grandi impegni e grandi sforzi, si tratta comunque di un ammontare di lavoro che si sta rivelando una vera e propria manna dal cielo per diverse aziende del settore che da settimane erano, se non del tutto ferme, almeno in una situazione complicata. La produzione da parte di Gonzagarredi è partita circa un mese fa.