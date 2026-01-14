Al volante con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite: patente ritirata e denuncia per un 23enne

PORTO MANTOVANO Ha superato brillantemente la prova. Non certo quella di un concorso o di un colloquio di lavoro, bensì la prova dell’alcoltest. Un 23enne di Porto Mantovano, nella notte tra sabato e domenica scorsa, è stato fermato e controllato da una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione, impegnata in uno specifico servizio per prevenire le stragi del sabato sera, disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, Roberto Bolognesi. Da subito i militari si erano accorti che qualcosa non andava bene: il giovane, zigzagando alla guida di un’autovettura, all’atto del controllo stava in piedi a fatica, emanando un forte odore vinoso. Alla richiesta di sottoporsi all’esame per verificare se stesse conducendo il veicolo in stato di ebbrezza alcolica, il soggetto acconsentiva, raggiungendo un risultato di tutto rispetto: 2,11 g/l l’esito dell’accertamento. È scattato, a carico del giovane, il ritiro immediato della patente di guida e la denuncia all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controlli straordinari del territorio che i Carabinieri stanno attuando con particolare attenzione nelle ore serali e notturne.