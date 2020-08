Sermide e Felonica – Scuola, studi e corsi per cambiare l’agricoltura

SERMIDE e FELONICA Nasce la fondazione Tranquilla Negrini, un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale per mettere a disposizione dell’intera comunità e del mondo agricolo locale il fondo Casette, avuto in eredità dalla lodevole concittadina Tranquilla (detta Lina) Negrini con l’impegno di farne una scuola agraria.

Scopo del progetto e missione della neonata fondazione: la promozione di una cultura in ambito agricolo e agroalimentare che, attraverso lo studio, la formazione e la sperimentazione sul campo, sia in grado di valorizzare il sapere già presente e di divulgare innovazione e conoscenze al fine di prefigurare percorsi di sviluppo per un settore fondamentale non solo per gli aspetti economici e occupazionali, ma per la stessa qualità della vita di chi su questo territorio vive e lavora.

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, ha per scopo statutario la promozione di attività di interesse generale quali l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale in materia agraria: potrà istituire corsi, organizzare incontri e convegni, erogare borse di studio, svolgere attività didattiche e scientifiche, di sperimentazione, di ricerca, di innovazione, di agricoltura sociale; è aperta alla partecipazione di persone fisiche o giuridiche e alle associazioni che ne condividono le finalità e che sono interessate alla realizzazione degli scopi sociali: tra gli organi della fondazione è previsto un consiglio generale, ossia una assemblea di tutti i partecipanti e sostenitori, con compiti di proposta per iniziative e progetti e di delibera per gli indirizzi programmatici.

Non di secondaria importanza è la dote finanziaria e patrimoniale con cui parte la fondazione: oltre alla disponibilità dell’intero patrimonio ereditato (il fondo agricolo ha una superficie di oltre 26 ettari con fabbricati rurali da ristrutturare) ha a disposizione un fondo di dotazione di 150mila euro a cui va aggiunto un ulteriore patrimonio finanziario di oltre 130mila euro, tutti fondi scaturiti dagli affitti incassati dal Comune e accantonati per la realizzazione di questa importante iniziativa.

«Un compito importante – afferma il sindaco Mirco Bortesi – quello che ha di fronte la fondazione Negrini. Una grande opportunità che potrebbe almeno frenare, se non invertire, una tendenza negativa in atto da molti anni: la fuga di gran parte delle migliori risorse umane dal nostro paese con conseguente rallentamento di ogni processo di sviluppo e di crescita civile. Gli amministratori della fondazione ne sono consapevoli e hanno accettato la scommessa: negli incontri svolti hanno già posto le basi per avviare la prima fase di gestione e per l’individuazione di collaboratori e consulenti da coinvolgere nel percorso di programmazione delle attività che, ci auguriamo tutti, saranno stimolanti e fruttuose».