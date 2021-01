“Forward Together”: progetto contro la povertà educativa

MANTOVA Il Comune ha aderito quale soggetto partner al progetto “Forward Together – perché nessuno manchi”, relativo all’avviso pubblico dell’agenzia per la coesione territoriale, finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di progetti socioeducativi di contrasto alla povertà educativa.

L’adesione è in partnership, fra il settore dei servizi educativi dell’ente, Comune di Castel Goffredo, le cooperative Archè (capofila), Chv e Alcenero, i Piani di zona di Mantova, Suzzara e Asola, l’associazione Sucar Drom, gli istituti comprensivi Mantova 1, Mantova 3, Suzzara, e Castel Goffredo.

Tale progetto prevede di potenziare l’offerta dei servizi educativi extrascolastici rivolti alla fascia 6-10 e alla fascia 11-14 anni (istituti comprensivi 1 e 3). La proposta sarà della durata di 36/48 mesi. «Questo bando – commenta l’assessore alla partita Serena Pedrazzoli – è un’ottima risposta alle esigenze di molte famiglie. Proporre il doposcuola, un servizio erogato da personale qualificato, è un valido servizio per i cittadini».