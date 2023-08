Calciomercato dilettanti – La Serenissima si rinforza con Palladino. Bonoldi e Galeazzi alla Voltese

Mantova Ultimi fuochi di mercato, quasi tutte le squadre sono al completo e ormai pronte a iniziare gli allenamenti. La Castellana è stata la prima ad accende i motori, ma ha in serbo ancora qualche sorpresa. La dirigenza goffredese non ha mollato la presa per il difensore Gola, del Vigasio, ma la trattativa al momento è ferma. L’Union Team Marmirolo ha ottenuto dalla Mantovana il rinnovo del prestito di Davide Luppi, il quale nella prossima stagione vestirà quindi ancora la maglia neroverde (con l’aggiunta del giallorosso sangiorgino).

In Prima Categoria batte un altro colpo la Serenissima, che ha tesserato Francesco Palladino. Si tratta di un ragazzo proveniente dalla Basilicata, trasferito a Mantova per motivi di lavoro, di ruolo fa l’attaccante esterno. Cresciuto nelle giovanili di Ascoli e Salernitana, ha giocato anche in Serie D col Picerno, oltre che nel Rionero, Athletico Poggio Berni e Faetano (San Marino). Il mercato dei biancazzurri è ancora aperto, prossimo obiettivo un centrocampista. Il San Lazzaro ha rinnovato il prestito di Babetto. Per quanto riguarda i “cugini” della Governolese, già al lavoro da giovedì, il baby D’Angiolella non ha trovato al momento una nuova sistemazione e verrà quindi aggregato alla Juniores Regionale.

Una pillola in conclusione dalla Seconda Categoria perchè la Voltesi conferma la cessione di Bonoldi e Galeazzi ai vicini di casa della Voltese.