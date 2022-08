Serravalle a Po – Un impianto fotovoltaico nell’area della ex Vela

Serravalle a Po Un impianto fotovoltaico nell’area dell’ex stabilimento Vela di Serravalle: potrebbe essere risolto, nel giro di non molto tempo il problema dello stato di abbandono in cui versa la struttura dato che un privato avrebbe fatto richiesta formale al Comune di Serravalle per l’installazione di tre distinti moduli da 1 megawatt ciascuno. Nel frattempo la demolizione di ciò che resta del vecchio stabilimento è già in corso, verso fine agosto o al massimo a inizio settembre il Comune dovrebbe pronunciarsi anche se, ufficiosamente, l’iniziativa privata è stata vista con favore.

Lo stabilimento della Vela – specializzato nella produzione di laterizi e prefabbricati edili e che nel tempo aveva cambiato proprietà e anche denominazione – ha chiuso da diversi anni, dopo una crisi occupazionale che aveva creato anche non poche tensioni tra i dipendenti: se la vicenda dell’azienda era arrivata al capolinea, restava però incerto il destino dei fabbricati della stessa, tra cui il caratteristico capannone aperto su due lati, che sembravano avviati a un lento ma inesorabile degrado e che certo non rappresentava un bello spettacolo, visto che lo stabilimento si trova in fregio all’Ostigliese. Nel frattempo però, qualcosa si è mosso a livello progettuale e un privato, che è entrato in possesso dell’area, ha avanzato al Comune una richiesta ufficiale, attraverso le procedure dello sportello unico per le attività produttive: la richiesta – mentre nel frattempo si stanno realizzando le opere di demolizione del vecchio stabilimento al fine di liberare l’area – è quella di installare tre impianti fotovoltaici da 1 megawatt ciascuno e arrivare così alla realizzione di un megaimpianto da 3 megawatt. Sulla richiesta il Comune si pronuncerà a breve ma l’ipotesi progettuale ha già ricevuto una sorta di plauso informale, da parte dello stesso sindaco Tiberio Capucci che vede in questa iniziativa una soluzione al degrado in cui si trovava l’area e una rifunzionalizzazione di una porzione piuttosto importante del territorio comunale.