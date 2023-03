Volotea: 50 milionesimo passeggero

VERONA Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, vola sempre più in alto e, forte dei risultati raggiunti, ha festeggiato il suo 50 milionesimo passeggero trasportato a livello internazionale dall’avvio del suo primo volo. Si tratta di Andrea Framarin, osteopata veronese che ha viaggiato a bordo della flotta della compagnia su un volo in partenza da Verona. Un traguardo considerevole, raggiunto a soli 11 anni dall’avvio del primo volo, che testimonia la crescita costante del vettore e che è stato celebrato con una speciale cerimonia a cui ha preso parte Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. Per il fortunato passeggero, la compagnia ha preparato un premio davvero speciale: 50 biglietti gratuiti che potranno essere utilizzati da Framarin per volare, insieme ai suoi amici, in tutto il network del vettore.

Risale al 2012 la perfetta sintonia che si è creata tra Volotea e l’aeroporto di Verona, che nel 2015 è diventata una delle 19 basi operative della low-cost a livello europeo, dove lavorano oltre 60 dipendenti. Lo scalo ricopre un ruolo chiave per i piani di sviluppo della compagnia in Italia. A Verona, per la summer 2023, l’offerta Volotea prevede collegamenti verso 14 destinazioni, 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria), 1 in Francia (Parigi Orly), 4 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Santorini, Zante), 1 in Spagna (Barcellona) e 1 in Germania (Berlino – Novità 2023 ). Si tratta di un’offerta complessiva di oltre 3.500 voli, pari a un totale di 626.000 posti in vendita.