Basket A2 – Casalvieri: “Pompea, peccato doversi fermare”

Mantova In attesa di sapere quando potranno recuperare il match con la Tezenis Verona, ultimo di regular season, gli atleti della Pompea, reduci dall’impresa di Ravenna, si stanno allenando regolarmente al PalaDlf (senza però poter utilizzare gli spogliatoi) agli ordini del coach Alessandro Finelli. Con il rinvio della Coppa Italia, il calendario è tutto da aggiornare, anche perchè prima di giocare l’ultima giornata, dovranno essere recuperate le quattro partite non disputate del turno precedente, ovvero Caserta-Ferrara, Piacenza-Forlì, Verona-Montegranaro e Imola-Orzinuovi. Per i virgiliani, dunque, si prospetta un lungo stop.

Dopo la conclusione della stagione regolare e l’omologazione del giudice sportivo, inizierà la cosiddetta “fase a orologio”, nella quale gli Stings, in base al piazzamento finale, se la vedranno con le compagini del girone Ovest.

«Poniamo il caso che finiamo al quarto posto – spiega il diesse Gabriele Casalvieri – affronteremo in trasferta le prime tre dell’altro girone e in casa le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto. Nella seconda fase, insomma, non incontreremo più le squadre del girone Est e partiremo con i punti conquistati nella stagione regolare».

La Pompea, ad un turno dalla fine, occupa la quarta posizione con 30 punti e la possibilità di incrementare il bottino vincendo il derby con Verona. Questa sosta forzata interrompe una striscia di tre vittorie consecutive. «Peccato fermarsi – dice Casalvieri – di positivo c’è che la squadra è tornata ad allenarsi e il lavoro procede bene. La vittoria di domenica scorsa a Ravenna sulla capolista ha dato grande morale ai ragazzi. Quest’anno nessuno era riuscito a violare il parquet dell’OraSì e non si ottiene un risultato del genere se non si hanno qualità; così come non si vince a Udine, come era accaduto quindici giorni prima, senza dimenticare che in mezzo c’è stata la netta vittoria casalinga sulla Juvi Caserta, che all’andata ci aveva sconfitto in maniera netta. Tutti segnali positivi, che non dovremo disperdere durante la sosta, ma questo è un bel gruppo e coach Finelli saprà gestire al meglio la situazione».