Farmacia comunale in arrivo? Si attende il via a “Guidizzolo servizi”

Guidizzolo Sarà discussa durante il prossimo consiglio comunale, da tenersi nella serata di mercoledì, la possibilità di costituire un’azienda speciale dal nome “Guidizzolo servizi” che possa gestire in un futuro prossimo la farmacia comunale: a dare comunicazione di suddetta eventuale opportunità il sindaco di Guidizzolo, Stefano Meneghelli . Nel dettaglio durante la seduta di consiglio, sarà esaminato e all’occorrenza approvato, lo statuto e il contratto del servizio. Nel caso in cui il progetto passasse, il Comune attenderà la manifestazione di interesse, attraverso la pubblicazione di un bando, di privati al fine di trovare un locale idoneo dove stabilire l’esercizio. Al momento il progetto si trova in una fase di sviluppo iniziale, ma se l’auspicio dell’amministrazione si realizzasse, l’ambizione della stessa è di avviare l’attività nel corso del prossimo anno. Analogamente occorrerà indire un secondo bando al fine di trovare un amministratore unico che diriga l’azienda di servizi. Come confermato dal primo cittadino una volta aperta la farmacia comunale, potranno essere attivati ulteriori servizi sanitari al fine di incontrare le richieste e i bisogni dei cittadini e al contempo, facilitare la connessione che intercorre tra questi ultimi e l’ambito sanitario. Per conoscere pertanto i risvolti della situazione occorrerà attendere la seduta di consiglio di questo mercoledì.