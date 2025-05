CASTEL GOFFREDO Tragedia nella notte alla discoteca Madera di Castel Goffredo. Un ragazzo di 23enne si è accasciato mentre ballava in pista insieme agli amici. E’ successo verso le 4.30. I soccorsi sono scattati immediatamente ma purtroppo per il giovane, Manuel Calandrino di Castel Goffredo, non c’è stato niente da fare. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri di Castel Goffredo e Piubega. La salma del giovane è a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia.