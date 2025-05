Malore mentre è a pesca. L’amico lo trova senza vita riverso in acqua

OSTIGLIA Era andato a pescare in una cava con un amico dal quale si era diviso. Quando è stato il momento di rientrare l’altro lo ha chiamato senza ottenere risposta. Lo ha trovato riverso in un fossato privo di vita. Tragedia nella serata di ieri nelle campagne di Ostiglia. Ivano Manzoli , 82enne di Revere è caduto in acqua probabilmente per un malore, e quando è stato trovato era ormai troppo tardi. L’anziano, un imbianchino in pensione, era andato a pescare ieri pomeriggio insieme a un amico in alcune cave nei pressi dell’agriturismo Arginino Piccolo in strada Arginino, nella campagna di Ostiglia. Dopo avere passato un po’ di tempo senza riuscire a pescare nulla i due avevano deciso di dividersi per vedere se almeno uno di loro avesse più fortuna. Intorno alle 20 l’amico decideva di tornare a casa e si avviava verso il punto in cui aveva lasciato l’82enne. Non vedendolo lo chiamava ma non otteneva alcuna risposta, così andava nella direzione che Manzoli aveva preso e poco dopo lo trovava riverso in pochi centimetri d’acqua. L’anziana dava subito l’allarme e sul posto si portavano i vigili del fuoco di Suzzara e l’auto medica dell’ospedale di Pieve di Coriano. Il corpo dell’82enne veniva recuperato dai vigili del fuoco il medico del 118 a quel punto ne constatava il decesso. Sul posto intervenivano anche i carabinieri di Ostiglia per le procedure del caso. Un eventuale esame sul cadavere potrà stabilire se il decesso sia stato causato da un malore o da annegamento.