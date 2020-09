Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, 12 gol al Desenzano nella prima uscita

MANTOVA È finito con un roboante 12-1 il primo test stagionale del Saviatesta Mantova, giocato al NeoLù contro il Desenzano (C1). «Una sgambata e nulla più – dice il dg Cristiano Rondelli – , oltretutto giocata a ritmi blandi. Però ho già visto una squadra completamente diversa dall’anno scorso, sia come modulo di gioco che come temperamento. Una squadra attenta alla fase difensiva e concreta». Tra i migliori si sono segnalati Suton, l’elegante Danicic e il promettente Gaspar. Nel finale non ha resistito a scendere in campo anche mister Despotovic. Ad assistere al match c’erano Remo e Luca Saviatesta, da quest’anno main sponsor dei biancorossi.

Prossima amichevole mercoledì alle 20.30, sempre al NeoLù, contro il Fossolo. Sabato grande appuntamento col Memorial Pasolini, contro il Verona dei tanti ex e il Lecco. Il campionato comincia sabato 10 ottobre a Salsomaggiore (ore 20) contro Pesaro.