Basket Serie A2 femminile – Il MantovAgricoltura cade a Ragusa (78-41) ma chiude in vetta

RAGUSA Serata difficile per il MantovAgricoltura, sconfitta nettamente sul parquet della Passalacqua Ragusa con il punteggio di 78-41. Una prestazione da archiviare in fretta per le virgiliane, che però possono sorridere a metà: la contemporanea sconfitta di Udine a Bolzano consegna infatti matematicamente il primo posto in regular season. La formazione di coach Logallo nei quarti di finale dei play off affronterà il Selargius (ottava del girone A), con gara-1 in programma sabato prossimo al PalaSguaitzer.

RAGUSA-MANTOVAGRICOLTURA 78-41 (23-9, 15-11, 20-10, 20-11)

PASSALACQUA RAGUSA Consolini 13, Pelka 15, Siciliano 16, Narviciute 2, Labanca 14, Terrone, Mazza 4, Tomasoni 8, Cutrupi 6, Olodo ne. All.: Buzzanca.

MNAGRICOLTURA S.GIORGIO

Llorente 3, Fusari 6, Ramò 6, Cavazzuti 2, Orazzo 5, Fietta ne, Fiorotto 4, Dell’Olio 3, Cremona 12, Ndiaye. All.: Logallo.

ARBITRI Andrea Manganiello di Benevento e Arianna Del Gaudio di Napoli.

NOTE Tiri da 2: RA 21/34; SG 10/40. Tiri da 3: RA 7/27; SG 3/17. Tiri liberi: RA 15/22; SG 12/17. Rimbalzi: RA 46 (Siciliano 10); SG 38 (Llorente 10). Assist: RA 21 (Consolini 7); SG 10 (Orazzo 4). Palle perse: RA 16; SG 23. Falli fatti: RA 18; SG 21.