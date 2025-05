Si ribalta un’autocisterna carica di Gpl: Sp 26 chiusa a Castelbelforte

CASTELBELFORTE Una autocisterna carica di Gpl è finita fuori strada oggi intorno alle 15.20 lungo la Sp 26 a Castelbelforte. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Mantova con diversi mezzi in attesa del Nucleo specializzato Nbcr in arrivo sia da Milano che da Venezia per effettuare le operazioni di travaso del Gpl dalla cisterna ribaltata ad un’altra, in modo che successivamente possa essere recuperata in sicurezza. Sul posto anche un’ambulanza del Soccorso Azzurro che ha prestato le prime cure all’autista del mezzo pesante, ferito lievemente, la Polizia Stradale di Mantova e la Protezione Civile di Castelbelforte e Roverbella e i carabinieri che hanno chiuso la strada. Il tratto della Sp 26 interessato è quello di via Cort’Alta in direzione di Erbé, sul confine tra Lombardia e Veneto. Non è stato ancora creso noto l’orario in cui sarà ripristinata la circolazione sul tratto di strada interessato. Il traffico è attualmente deviato su via Campolungo.