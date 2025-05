Produttività e anzianità pregressa: siglato un doppio accordo tra Apam e sindacati

MANTOVA Nei giorni scorsi sono stati siglati due importanti accordi tra Apam Esercizio Spa e la maggioranza della Rsu, con il supporto delle OO.SS. Territoriali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Usb Lavoro Privato e Ugl. È stato infatti sottoscritto un nuovo accordo sulla produttività aziendale che avrà validità quadriennale e che mira ad incentivare la presenza. Il secondo accordo siglato riguarda invece il riconoscimento di anzianità lavorativa pregressa sia per i dipendenti già in forza ma, soprattutto, per i nuovi assunti che possono far valere precedenti esperienze lavorative nello stesso settore. Gli accordi sottoscritti, ha precisato l’Amministratore Delegato di Apam Claudio Garatti, intendono efficientare l’organizzazione dell’attività lavorativa e garantire a tutti i dipendenti un’equa remunerazione, sostenibile e allineata alla difficile situazione economica che stiamo vivendo. Contestualmente APAM, ha continuato l’Ing. Garatti, sta attivando tutte le iniziative possibili per contrastare la carenza di personale. Si tratta di un problema diffuso in tutte le aziende che, tuttavia, nel nostro settore sta assumendo proporzioni preoccupanti. L’Italia registra una carenza stimata (dati 2024) in oltre 10.000 autisti e anche Apam sta accusando questa criticità. Per contrastare questo fenomeno l’azienda, ha da qualche anno attivato – riscontrando notevoli soddisfazioni – l’Apam Academy che permette alle persone di acquisire le abilitazioni professionali necessarie attraverso un importante percorso formativo. Anche la firma del nuovo accordo va in questa direzione: l’obiettivo è quello di trattenere e motivare chi è già dipendente dell’azienda ma anche di attirare persone, con specifiche caratteristiche, in cerca di una nuova occupazione. Stiamo investendo nelle persone, ha concluso l’ing. Garatti, vogliamo valorizzare le competenze attraverso la formazione e rendere il lavoro più attrattivo, lo dobbiamo all’utenza e al territorio. La Rsu firmataria per voce del Coordinatore Luca Serse, ha espresso soddisfazione per gli accordi sottoscritti. La RSU, riferisce il Coordinatore, ha lavorato per mesi portando le proprie istanze alla dirigenza dell’azienda e, dopo impegnative e serrate discussioni, l’accordo raggiunto, sicuramente migliorativo sotto l’aspetto economico, rappresenta la giusta sintesi tra le esigenze dei lavoratori e le necessità aziendali. Il confronto ha permesso anche di raggiungere un accordo per il riconoscimento di un importo a titolo di diarie per il personale conducente impiegato nell’effettuazione dei servizi scolastici comunali appaltati ad Apam. Allo stesso tempo abbiamo colto l’apertura da parte della società di un dialogo aperto e trasparente che, auspichiamo, possa portare a costruttive relazioni sindacali.