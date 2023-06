Sparatoria in un’abitazione di Castellucchio. Gravissimo un 75enne. Ferito anche il genero

CASTELLUCCHIO Una lite finita nel sangue. Questo quanto accaduto intorno alle 20 di ieri in un’abitazione di via Allende a Castellucchio teatro di una sparatoria. Ferito in condizioni gravissime Nello De Angeli, 75 anni, mentre sarebbero meno gravi le condizioni del genero, Alberto Dalseno, 47 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, tra i due, che abitano allo stesso indirizzo, sarebbe scoppiata una lite e De Angeli avrebbe preso una pistola facendo fuoco verso il genero, colpito all’addome. Un secondo colpo avrebbe invece raggiunto il 75enne, ferendolo gravemente. Secondo una prima versione sarebbe stato lo stesso anziano a premere il grilletto. Da una seconda ricostruzione risulterebbe che a sparare sia stato il 47enne dopo avere raccolto l’arma. Non si esclude che il colpo sia partito accidentalmente forse durante una colluttazione. Di fatto la pistola, da quel che risulta legalmente detenuta, è stata recuperata dai carabinieri nel giardino dell’abitazione, a diversi metri da luogo in cui è avvenuta la sparatoria. Nello De Angeli è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Pavia dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. Alberto Dalseno, invece, è ricoverato al Carlo Poma. Non sarebbe in pericolo di vita.