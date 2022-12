Calcio Juniores – Il Casaloldo batte 4-0 la Ceresarese nel recupero e sale al terzo posto

Mantova Il Casaloldo ha vinto 4-0 sul campo della Ceresarese il recupero dell’ottava giornata del campionato Juniores Provinciale. Ed è balzato in terza posizione con 32 punti, scavalcando la Rapid Olimpia. Le reti dei biancazzurri portano le firme di El Haili (doppietta), Sulajmani e Bertani. Per concludere il girone d’andata rimangono da giocare tutte le partite della 15ª giornata, che si disputeranno sabato 14 gennaio, una settimana prima del via al ritorno.

La classifica: Curtatone 38, Porto 37, Casaloldo 32, Rapid Olimpia 31, Moglia 26, Mantovana 25, Union Colli Morenici 24, River 23, La Cantera 15, S.Egidio S.Pio X 13, Ceresarese 13, Sermide 13, Roverbellese 13, Quistello 10, Segnate 7, Atletico Castiglione 6.