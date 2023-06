Via ai progetti per sistemare corso Umberto

MANTOVA Si accresce il tesoretto comunale che l’amministrazione di Mattia Palazzi ha già programmato di destinare a interventi sul centro storico. Come riportato nei giorni scorsi, l’intero versamento del gruppo Esselunga da 800mila euro andrà in opere di riqualificazione; di questi, in particolare, 240mila sono stati accantonati per il solo corso Umberto I. Soldi già disponibili e messi in bilancio, che andranno a sommarsi ad altri 400mila euro derivanti dai fondi regionali del Distretto urbano del commercio (Duc).

In totale, insomma, 640mila euro grazie ai quali in via Visi, sede dei lavori pubblici, sono in corso le fasi preliminari per dare compimento a un progetto che altrimenti sarebbe nato mozzo. In base a quanto concertato fra l’assessorato ai lavori pubblici e quello al commercio, la riqualificazione del corso partiva dal teatro sociale e proseguiva in direzione Sant’Andrea, arrestandosi però all’altezza di via Battisti. Una scelta che l’assessore Iacopo Rebecchi, delegato alle politiche del commercio, riteneva funzionale per rigenerare quel segmento di via particolarmente segnato dalle chiusure di attività.

Adesso sembra che, con la nuova iniezione da un quarto di milione ci siano risorse sufficienti per potere estendere i cantieri anche oltre, sino all’imbocco del corso in piazza Marconi. E a questo stanno appunto lavorando gli uffici dell’assessore Nicola Martinelli.

L’intendimento, dicono in via Roma, non è solo quello di rimettere a posto la sede stradale, invero molto accidentata e bisognosa di intervento anche nei sottoservizi. In base a quanto cumulato in termini di risorse, l’obiettivo è quello di rivitalizzare questo strategico accesso al centro storico intervenendo anche sull’arredo urbano, così come pattuito dal Comune con le associazioni di categoria al fine di dare corpo a un progetto complessivo di rigenerazione urbana e di rivitalizzazione. I soldi, dunque ci sono. Ora non rimane che dare il via ai progetti.